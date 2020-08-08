Гончаренко оценил дебют Гайча в составе ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал первую игру форварда Адольфо Гайча в составе новой команды.

Напомним, что аргентинец вышел на замену на 84-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время попал в перекладину, замыкая прострел с левого фланга.

"Если бы он забил, вообще бы на ура прошло. Но, по крайней мере, он адаптируется, привыкает к команде. Понятно, что он по именам ещё не всех знает. Он пробует что-то произносить. Но те качества, которые мы в нём по видео видели, мы сейчас видим на поле", - сказал Гончаренко.

ЦСКА купил футболиста у "Сан Лоренцо" за 8,5 миллионов евро. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи нападающего.

21-летний Гайч заключил с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон. Сумма отступных в его соглашении составит 30 миллионов евро.

Не пропустите: ЦСКА показал первый день форварда Гайча в новом клубе. | http://soccernews.ru