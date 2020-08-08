Гончаренко оценил дебют Гайча в составе ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал первую игру форварда Адольфо Гайча в составе новой команды.
Напомним, что аргентинец вышел на замену на 84-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время попал в перекладину, замыкая прострел с левого фланга.
"Если бы он забил, вообще бы на ура прошло. Но, по крайней мере, он адаптируется, привыкает к команде. Понятно, что он по именам ещё не всех знает. Он пробует что-то произносить. Но те качества, которые мы в нём по видео видели, мы сейчас видим на поле", - сказал Гончаренко.
ЦСКА купил футболиста у "Сан Лоренцо" за 8,5 миллионов евро. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи нападающего.
21-летний Гайч заключил с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон. Сумма отступных в его соглашении составит 30 миллионов евро.
Не пропустите: ЦСКА показал первый день форварда Гайча в новом клубе. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Смолов отреагировал на слухи о возможном переходе в "Фенербахче"
-
Гончаренко прокомментировал травму Дзагоева
-
1
Президент "Ювентуса" выбрал приоритетного кандидата на замену Сарри
-
В "Локомотиве" объяснили, почему не пригласили Сёмина на вручение медалей
-
"Тоттенхэм" заинтересован в возвращении Бэйла
-
Гончаренко оценил дебют Гайча в составе ЦСКА
-
Стала известна сумма неустойки Сарри за увольнение из "Ювентуса"
-
Рамос высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов
-
ЦСКА теряет Дзагоева и Влашича
-
1
"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри
-
ЦСКА в матче-открытии нового сезона РПЛ победил "Химки"
-
Газизов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ
-
Лисакович прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
Сестра Роналду - о вылете "Ювентуса" из ЛЧ: "Невозможно всё делать в одиночку. Криштиану по-прежнему лучший"
-
Болельщики выбрали лучшего игрока ЦСКА в прошлом сезоне
-
"Сочи" презентовал новую форму
-
"Ювентус" может вслед за Сарри уволить спортивного директора
-
ЦСКА показал первый день форварда Гайча в новом клубе
-
Появилось видео эмоциональной речи Кикнадзе на встрече с болельщиками "Локомотива"
-
1
Официально: Сарри покинул "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22