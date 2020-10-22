Гончаренко оценил готовность ЦСКА к сезону Лиги Европы
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии старта нового розыгрыша Лиги Европы.
Напомним, что соперниками армейцев станут загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсберг".
"Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть: мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире, да и мы стали сильнее. Это тот случай, когда пришедшие игроки и тот опыт, который мы получили в прошлых розыгрышах ЛЧ и ЛЕ, позволяет нам надеяться на более качественную игру в нынешней Лиге Европы", - сказал Гончаренко.
В прошлом сезоне ЦСКА сенсационно вылетел из ЛЕ, заняв последнее место в группе с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварошем".
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|Шальке
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|4
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|3
|Группа B
|М
|О
|1
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|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
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|4
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|5
|Стандард Льеж
|4
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|4
|7
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|0
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|4
|10
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|9
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|Спортинг Лиссабон
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|0
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