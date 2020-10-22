Гончаренко оценил готовность ЦСКА к сезону Лиги Европы

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии старта нового розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, что соперниками армейцев станут загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсберг".

"Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть: мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире, да и мы стали сильнее. Это тот случай, когда пришедшие игроки и тот опыт, который мы получили в прошлых розыгрышах ЛЧ и ЛЕ, позволяет нам надеяться на более качественную игру в нынешней Лиге Европы", - сказал Гончаренко.

В прошлом сезоне ЦСКА сенсационно вылетел из ЛЕ, заняв последнее место в группе с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварошем".

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