Гончаренко оценил игровые качества новичка ЦСКА Шкурина

Теги цска москвавиктор гончаренкоилья шкурин

Гончаренко оценил игровые качества новичка ЦСКА Шкурина

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о трансфере белорусского форварда Ильи Шкурина.

Напомним, что армейцы купили 20-летнего футболиста за 0,5 миллиона евро и заключили с ним контракт до лета 2024 года.

"На протяжении стольких сезонов, наверное, было желание, чтобы в команду пришёл белорус, учитывая, сколько тренеров-белорусов в нашем штабе. Но это не было самоцелью. Инициатива подписать Шкурина пришла из нашего клуба. Для нас это хорошая сделка.

Илья достаточно настойчивый, агрессивный, открывается вперёд - то, чего во многих матчах нам где-то не хватало. В какой-то мере будет пауза для Фёдора Чалова, чтобы он мог отдохнуть и с новыми силами подходить к матчам. По первым тренировкам Шкурин производит приятное впечатление. В его лице появились те качества, которые нам нужны", - сказал Гончаренко.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом сезоне - он забил 19 голов в 26 матчах.

Не пропустите: Новичок ЦСКА Шкурин выбрал игровой номер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шарлия покидает ЦСКА

Шарлия покидает ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов