Гончаренко оценил игровые качества новичка ЦСКА Шкурина

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о трансфере белорусского форварда Ильи Шкурина.

Напомним, что армейцы купили 20-летнего футболиста за 0,5 миллиона евро и заключили с ним контракт до лета 2024 года.

"На протяжении стольких сезонов, наверное, было желание, чтобы в команду пришёл белорус, учитывая, сколько тренеров-белорусов в нашем штабе. Но это не было самоцелью. Инициатива подписать Шкурина пришла из нашего клуба. Для нас это хорошая сделка.

Илья достаточно настойчивый, агрессивный, открывается вперёд - то, чего во многих матчах нам где-то не хватало. В какой-то мере будет пауза для Фёдора Чалова, чтобы он мог отдохнуть и с новыми силами подходить к матчам. По первым тренировкам Шкурин производит приятное впечатление. В его лице появились те качества, которые нам нужны", - сказал Гончаренко.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом сезоне - он забил 19 голов в 26 матчах.

Не пропустите: Новичок ЦСКА Шкурин выбрал игровой номер. | http://soccernews.ru