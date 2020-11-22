Гончаренко оценил игру Дивеева после перенесенного сотрясения

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре защитника Игоря Дивеева в матче с "Сочи" (1:1).

Напомним, что ранее Дивеев получил перелом носа и сотрясение мозга в матче сборной России против Сербии (0:5).

"Игорь боец. Выбора сегодня не было. Наполучал сегодня прилично. В маске играть неудобно, поэтому мы просто решили заклеить нос, подлатали как могли", - заявил Гончаренко.

В текущем сезоне Дивеев провел 14 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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