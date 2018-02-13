Гончаренко оценил игру Вернблума и Кучаева в матче против "Црвены Звезды"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру своих подопечных Понтуса Вернблума и Константина Кучаева в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

"Как Вернблум и Кучаев сыграли на "не родных" позициях? Понтус сыграл хорошо, хотелось бы получше начинать атаки. Кучаев - более атакующий вариант слева в защите, он заслуживает играть с первых минут. Доволен его игрой в обороне и атаке, кроме нескольких позиционных ошибок. Хотя это объяснимо, Костя не играл на этой позиции раньше", - цитирует наставника армейцев sport24.ru.

Напомним, Гончаренко прокомментировал ничью с "Црвеной Звездой". | soccernews.ru