Гончаренко оценил первый летний трансфер ЦСКА



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход в команду исландского защитника Хердюра Магнуссона.

"Мы долго его смотрели. Это качественный защитник. В связи с уходом Понтуса нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций – как в центре обороны, так и на фланге.

У него много сильных качеств, которые нас привлекли", – приводит слова Гончаренко официальный твиттер ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА заплатил за 25-летнего Магнуссона 2,5 миллиона евро.

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