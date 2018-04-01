Гончаренко оценил шансы ЦСКА на чемпионство



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда может стать чемпионом России.

"Не знаю, почему нас исключают из чемпионской гонки. Все последние сезоны у нас первое или второе место. Моя перепалка с Вернблумом в матче с "Ростовом"? У нас здоровый коллектив, в котором перепалка с Понтусом является здоровой ситуацией. Иногда с Понтусом не мешает поспорить, чтобы был выше градус игры или тренировки, когда это надо сделать", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

После 24 туров ЦСКА занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на пять очков.

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