Гончаренко оценил шансы ЦСКА на чемпионство

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Гончаренко оценил шансы ЦСКА на чемпионство
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда может стать чемпионом России.

"Не знаю, почему нас исключают из чемпионской гонки. Все последние сезоны у нас первое или второе место. Моя перепалка с Вернблумом в матче с "Ростовом"? У нас здоровый коллектив, в котором перепалка с Понтусом является здоровой ситуацией. Иногда с Понтусом не мешает поспорить, чтобы был выше градус игры или тренировки, когда это надо сделать", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

После 24 туров ЦСКА занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на пять очков.

Не пропустите: Гончаренко: "ЦСКА заслуженно победил "Ростов". | http://soccernews.ru

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