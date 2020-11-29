Гончаренко оценил шансы Фернандеса и Кучаева сыграть с "Вольфсбергом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не исключил вероятность, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Константин Кучаев смогут сыграть в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом".
"Мы будем завтра-послезавтра оценивать их состояние. Может быть, уже к «Вольфсбергу» кто-то из них подойдет", - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Матч ЦСКА - "Вольфсберг" состоится 3 декабря в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
В нынешнем сезоне 22-летний Кучаев провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На счету 30-летнего Фернандеса один голевой пас в 14 поединках.
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