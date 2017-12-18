Гончаренко оценил шансы Головина заиграть в АПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил шансы полузащитника своей команды Александра Головина заиграть в АПЛ.

Напомним, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два английских топ-клуба - "Челси" и "Арсенал".

"Наблюдая игру от самой бровки в гостевом матче с "МЮ", я чётко понимал, что есть Эррера, Матич, Погба. И есть Головин. Считаю, что Головин действовал на уровне этих футболистов. Ни в чём им не уступал. Сохранял мячи под давлением, играл вперёд, где-то даже действовал острее оппонентов" - сказал наставник армейцев.

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