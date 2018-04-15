Гончаренко оценил шансы на уход из футбола Игнашевича и братьев Березуцких

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Гончаренко оценил шансы на уход из футбола Игнашевича и братьев БерезуцкихГлавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил шансы на уход из футбола ведущих защитников своей команды Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.

"Насколько правдива информация о том, что Березуцкие и Игнашевич завершат карьеру после сезона? Это настолько же правдиво, как и то, что могут продлить контракт. Шансы равны", - цитирует наставника армейцев официальный сайт его клуба.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграл вничью с "Уфой". | soccernews.ru

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