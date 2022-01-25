Гончаренко оценил свою работу в ЦСКА и "Краснодаре"

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Бывший наставник ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко порассуждал о своих успехах в прошлом году.

Напомним, что до марта белорус возглавлял армейцев, а в апреле уже принял "быков", проработав с командой до января.

"Сложно оценивать год, потому что полноценно он ещё не прошёл, а у меня уже было две команды. Были варианты, чтобы дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о "Краснодаре", перескакиваешь на ЦСКА.

Что касается результатов, пятое место и там, и там было, оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин и в ЦСКА, и у "Краснодара", чтобы забраться выше. Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую", - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".

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