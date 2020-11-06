Гончаренко оценил выступление российских команд в Лиге Чемпионов и Лиге Европы

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о результатах клубов РПЛ в текущем еврокубковом сезоне.

Напомним, что в стартовых трёх турах Лиги Чемпионов и Лиги Европы российские команды не одержали ни одной победы в 12 матчах - 6 ничьих и 6 поражений.

"Давайте не посыпать голову пеплом, у всех команд есть по три тура, все поражения и ничьи сложные. Но будем верить, что вторую часть все сыграем лучше. Но на поверхности лежит то, что нам хотелось бы играть более интенсивно в РПЛ, тогда это вернётся и в еврокубках", - сказал Гончаренко.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне ни один клуб РПЛ не пробился в евровесну.

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