Гончаренко охарактеризовал новичка ЦСКА Бистровича

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Гончаренко охарактеризовал новичка ЦСКА Бистровича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал новичка своей команды Кристияна Бистровича.

"Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объём работы, умеет правильно принимать решения под давлением. У нас есть плеяда футболистов этого же возраста. Наравне с ними это молодой, перспективный игрок, которого мы надеемся развивать для того, чтобы он вырос и помог нам в дальнейшем" - сказал Гончаренко.

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