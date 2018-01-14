Гончаренко охарактеризовал новичка ЦСКА Бистровича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал новичка своей команды Кристияна Бистровича.

"Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объём работы, умеет правильно принимать решения под давлением. У нас есть плеяда футболистов этого же возраста. Наравне с ними это молодой, перспективный игрок, которого мы надеемся развивать для того, чтобы он вырос и помог нам в дальнейшем" - сказал Гончаренко.

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