Гончаренко опроверг информацию о травме Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не подтвердил информацию, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев вновь оказался в лазарете.

"Травмы нет. Дзагоев просто провёл мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточно креативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использовать его по-разному" - сказал Гончаренко.

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