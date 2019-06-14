Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии

Теги виктор гончаренкоцска москвабелоруссия

Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не хочет возглавлять сборную Белоруссии. Об этом сообщает CSKA News.

Стоит отметить, что экс-главный тренер БАТЭ Александр Ермакович также отказался от этой должности.

По данным издания, следующим тренером национальной команды станет Михаил Мархель, возглавляющий молодежную сборную Белоруссии.

Напомним, 8 июня сборная Белоруссии проиграла Германии (2:0), а 11 июня национальная команда потерпела поражение от Северной Ирландии (0:1) в рамках отбора к Евро-2020.

Не пропустите: Орлов предложил разделить ФНЛ на две зоны| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20

Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов