Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не хочет возглавлять сборную Белоруссии. Об этом сообщает CSKA News.

Стоит отметить, что экс-главный тренер БАТЭ Александр Ермакович также отказался от этой должности.

По данным издания, следующим тренером национальной команды станет Михаил Мархель, возглавляющий молодежную сборную Белоруссии.

Напомним, 8 июня сборная Белоруссии проиграла Германии (2:0), а 11 июня национальная команда потерпела поражение от Северной Ирландии (0:1) в рамках отбора к Евро-2020.

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