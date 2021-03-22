Гончаренко отреагировал на увольнение с поста наставника ЦСКА

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Гончаренко отреагировал на увольнение с поста наставника ЦСКА

Фото: твиттер Sport24/Автор неизвестен

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свое увольнение из московского клуба.

"Для меня было честью работать в таком великом клубе как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за "красно-синие" цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам. ЦСКА всегда будет первым!" - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

43-летний Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 года. Под его руководством "армейцы" становились обладателями Суперкубка России в 2018 году.

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