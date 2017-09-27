Гончаренко ответил на слова Моуринью о сильнейшем ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на слова наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который сказал, что нынешний состав армейцев - сильнейший из всех, с которыми он встречался.

"Это моя первая Лига Чемпионов в роли главного тренера ЦСКА. Может, со стороны Жозе есть какая-то лесть, может, он увидел, как мы выигрывали до этого в Лиге Чемпионов. Я не думаю, что будет лёгкий матч. Безусловно, после того, как командой руководил Алекс Фергюсон, сейчас "МЮ" - сильнейшая команда. Сильнейший состав. Все игроки очень высокого уровня" - сказал Гончаренко.

Напомним, что матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. | http://soccernews.ru