Гончаренко озвучил первостепенную задачу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко озвучил первостепенную задачу своей команды.

"Мы строим новую команду и должны сделать её боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены - команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает всё, чтобы добиться положительного результата" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Напомним, что ЦСКА стартовал в новом сезоне с победы над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России, однако уже в следующей игре потерял очки с "Крыльями Советов".

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