Гончаренко озвучил первостепенную задачу ЦСКА

Теги виктор гончаренкоцска москва

Гончаренко озвучил первостепенную задачу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко озвучил первостепенную задачу своей команды.

"Мы строим новую команду и должны сделать её боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены - команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает всё, чтобы добиться положительного результата" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Напомним, что ЦСКА стартовал в новом сезоне с победы над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России, однако уже в следующей игре потерял очки с "Крыльями Советов".

Не пропустите: Натхо может вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Рубин 2 4
4 Спартак Москва 2 4
5 Оренбург 2 3
6 Анжи 1 3
7 Краснодар 2 3
8 Динамо Москва 2 2
9 Локомотив Москва 2 2
10 ЦСКА Москва 2 1
11 Крылья Советов 2 1
12 Уфа 1 1
13 Арсенал Тула 2 1
14 Ахмат 1 0
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов