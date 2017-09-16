Гончаренко переигрывает Кучука: ЦСКА берет верх над "Ростовом"
Субботняя программа десятого тура российской Премьер-Лиги открывалась центральным событием, в рамках которого московский ЦСКА на родном стадионе принимал "Ростов". Дело все в том, что, несмотря на разницу в классе, команды после девяти игровых уик-эндов набрали одинаковое количество очков и разделяли четвертую строчку в турнирной таблицы. Также стоит отметить, что "комбайнеры" традиционно являются непростым оппонентом для армейцев, даже играя в столице. Дополнительной интриги поединку придавало противостояние двух белорусских наставников – опытный Леонид Кучук против молодого, но очень амбициозного Виктора Гончаренко.
Главный вопрос перед встречей с "желто-синими" лежал в плоскости правильного настроя москвичей. А именно сумели ли они отойти от эйфории после сенсационной победы над "Бенфикой" в первом туре Лиги чемпионов, а также восстановились ли физически. Тренерский штаб "коней" очень серьезно подошел к матчу, потому как по сравнению с предыдущим поединком была сделана всего одна замена и то слишком предсказуемая. Герой лиссабонского вечера Тимур Жамалетдинов занял место Аарона Оланаре в стартовом протоколе.
Перед началом встречи болельщики ЦСКА почтили память Сергея Перхуна, трагически погибшего 16 лет тому назад, развернув огромный баннер и молча поддерживая команду первые 16 минут игры. Армейцы уверенно начали матч, установив контроль над мячом, в то время, как ростовчане решили присмотреться к оппоненту из своей половины поля. Ближе к экватору первого тайма подопечные Кучука стали все чаще, не стесняясь ходить вперед. Самым заметным в составе гостей был капитан команды Тимофей Калачев, практически катализатором всех выпадов ставал белорусский полузащитник.
Москвичи играли так, как будто знали, что непременно забьют. Так оно и произошло. На 30-й минуте Василий Березуцкий откликнулся на подачу со стандарта от Витиньо и ударом головой перебросил снаряд через Абаева. Поведя в счете, ЦСКА стал смотреться более уверенно, в концовке тайма засветить "двоечку" на табло мог сам Витиньо, но на этот раз ростовчан выручил их голкипер.
С самого начала второго тайма Леонид Кучук стал делать одну за другой замены с целью что-то изменить в игре своих подопечных, понимая, что еще один гол москвичей закроет вопрос о победителе всего поединка. Но, как оказалось, главный тренер "Ростова" не угадал, а точка в матче была поставлена в середине второй 45-ти минутки, когда Витиньо отличился после результативного пасса Дзагоева.
Таким образом, ЦСКА хладнокровно разбирается с неудобным для себя "Ростовом", что позволяет опередить "желто-синих" в турнирной таблице на три пункта.
ЦСКА – "Ростов" – 2:0
Голы: В. Березуцкий, 30 – 1:0, Витиньо, 68 – 2:0
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин, Дзагоев (Натхо, 73), Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витиньо (Чалов, 70)
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов (Думбия, 62), Юсупов, Могилевец (Гацкан, 46), Дядюн (Бухаров, 51)
Богдан Архипенко | http://soccernews.ru
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