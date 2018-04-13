Гончаренко: "Первые 75 минут ЦСКА смотрелся хорошо, пока были силы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат с "Арсеналом" (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, который привел его команду к вылету из турнира.

"На протяжении 75 минут, когда были силы, мы хорошо смотрелись. По делу выигрывали. Могли отыграться так же, как "Рома". Но как "Ювентусу" не хватило, так и нам – нам, может быть, чуть больше. Заменами мы пытались взвинтить темп, но, к сожалению, он только падал. Учитывая скорость "Арсенала" и наш график, наверное, это естественно. Хотел бы поблагодарить стадион, тяжело припомнить когда была такая поддержка. Спасибо всем болельщикам. Думаю, что никто не разочарован этим матчем. Мы разочарованы ничьей с "Арсеналом". Если бы выиграли у нас было бы другое настроение.

Будет ли теперь Чалов играть чаще? Федя молодец, в предыдущем матче тоже забил. Сейчас Вернблум получил травму, так что у нас нет выбора.

Что с Вернблумом? Мы еще оцениваем его состояние. Думаю, что в пятницу станет виднее", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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