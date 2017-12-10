Гончаренко: "Первый пропущенный мяч во многом повлиял на исход матча со "Спартаком"

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Гончаренко: "Первый пропущенный мяч во многом повлиял на исход матча со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Во многом первый пропущенный мяч повлиял на исход матча. Пропускаешь быстрый гол – это всегда идет в минус в таких больших играх. Тем более "Спартак" стал сразу же играть в манере, которая ему нравится.

Учитывали ли мы поражение "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7)? Думаю, что если все посмотреть на все предыдущие матчи между "Спартаком" и ЦСКА, то на всех из них не сказывались предыдущие результаты команд, отношения к дерби они не имели. Конечно, можно нагнетать в связи с таким поражением, но не думаю, что это как-то повлияло", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

После этого матча ЦСКА остался на пятом месте в Премьер-лиге.

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