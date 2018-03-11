Гончаренко: "Победа ЦСКА - абсолютно по делу"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал крупную победу своей команды над грозненским "Ахматом" в сегодняшнем матче 22-го тура РФПЛ.

"У нас было достаточно ситуаций, чтобы забить. Думаю, в целом наша победа - абсолютно по делу. Как счет можно назвать не по делу? Если ты забиваешь, у тебя еще есть моменты… Может быть, "Ахмат" тоже заслужил один гол, но, опять же, в воротах у нас - Акинфеев", - цитирует наставника армейцев Чемпионат.

Напомним, ЦСКА обыграл "Ахмат" со счетом 3:0. | soccernews.ru