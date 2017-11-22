Гончаренко: "Победа - заслуженная, довольны игрой"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матчу группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда обыграла лиссабонскую "Бенфику".

"Мы понимали, что у "Бенфики" есть проблемы, поскольку сочетание защитников у них не позволяет много действовать быстрыми атаками и быть раскрытыми. Нашей задачей было втянуть их в игру, чтобы крайние защитники высоко поднялись. В какой-то степени это удалось, и помог нам быстрый гол. Понятно, если есть план, то что-то работает, а что-то - нет. В чистом виде нельзя сказать, что у нас все сработало. Тем не менее довольны тем, как атаковали и оборонялись. Считаю, наша победа - заслуженная", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, победу над "Бенфикой" прокомментировал Дзагоев. | soccernews.ru