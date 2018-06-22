Гончаренко поделился мнением о новичке ЦСКА Бийоле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке своей команды Яке Бийоле.

"Бийол - очень сильный в единоборствах футболист, неуступчивый, с хорошим коротким и средним пасом. В ближайшее время мы поймём, лучше ли ему атаковать из глубины или действовать ближе к обороне, но набор сильных качеств у игрока в любом случае есть, и это самое главное" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейского клуба.

Ранее свой переход в ЦСКА прокомментировал сам Бийол. | http://soccernews.ru