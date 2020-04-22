Гончаренко поделился мнением о последствия коронавируса для футбола

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на ютуб-канале рассказал, какие последствия ждет футбол из-за пандемии коронавируса.

"Это очень сложно прогнозировать. То, что мне очень сложно понять, как мы на это отреагируем, когда команда, мне бы хотелось, чтобы это длилось не больше чем полтора месяца, находится на беговой дорожке, велосипеде. Это не происходит ни в каком отпуске, потому что он получается достаточно длинный. Как команда отреагирует, мы не знаем. И потом, сколько времени нужно на подготовку. Конечно, можно спланировать, сделать, но, несколько будет состояние команды и как ей управлять, тут много неизвестных.

В футбольном плане команду на рельсы можно поставить, а вот насколько народ быстро вернется в полном объеме на стадионы… Понятно, что все хотят, чтобы карантин быстрее сняли, но насколько народ не будет бояться прийти на стадион, это тяжело сказать", - отметил Гончаренко.

Напомним, 27 апреля состоится видеоконференция клубов РПЛ, на которой решится, будет ли сезон возобновлен или завершен.

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