Гончаренко поделился ожиданиями от дерби со "Спартаком"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча 25-го тура РПЛ против "Спартака".

"У нас много эмоций, много улыбок было сегодня, поэтому я думаю, что настроение у команды хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к "Спартаку" у нас особенный подход. Конечно, вроде как за любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником, но мы знаем историю противостояния ЦСКА и "Спартака", мы знаем отношения болельщиков.

Мы знаем, что это суперповышенный интерес к игре. Для любого тренера это, конечно, очень важный матч, поэтому понятно, что мы должны подойти к игре в боевой готовности и во всеоружии. Стиль "Спартака"? Сейчас достаточно хорошо понятно, что они делают, как они атакуют и как обороняются. Но этого мало. Вопрос - как нам этим воспользоваться", - сказал Гончаренко.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.

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