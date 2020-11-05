Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Фейеноордом"
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда".
"Если взять различия между РПЛ и чемпионатом Голландии, то здесь больше открытых матчей. Мы знаем, как действует "Фейеноорд", это не та команда, которая может глубоко и долго обороняться. Знаем, что они будут атаковать. Они знают, что мы будем атаковать. Поэтому ожидаем футбола, который нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет чисто открытый матч с переходами в одну и другую сторону. Но будет интересно", - сказал Гончаренко.
Матч "Фейеноорд" - ЦСКА состоится сегодня в Роттердаме в 23:00 по московскому времени.
По итогам двух туров ЛЕ армейцы набрали 2 очка, их соперник - 1 балл.
Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матч "Фейеноорд" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
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|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
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|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
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|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
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|7
|3
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|7
|4
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