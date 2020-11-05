Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Фейеноордом"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда".

"Если взять различия между РПЛ и чемпионатом Голландии, то здесь больше открытых матчей. Мы знаем, как действует "Фейеноорд", это не та команда, которая может глубоко и долго обороняться. Знаем, что они будут атаковать. Они знают, что мы будем атаковать. Поэтому ожидаем футбола, который нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет чисто открытый матч с переходами в одну и другую сторону. Но будет интересно", - сказал Гончаренко.

Матч "Фейеноорд" - ЦСКА состоится сегодня в Роттердаме в 23:00 по московскому времени.

По итогам двух туров ЛЕ армейцы набрали 2 очка, их соперник - 1 балл.

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