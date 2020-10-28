Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с загребским "Динамо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об ожиданиях от матча Лиги Европы с загребским "Динамо" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Для меня важна скорее стабильность, чем физическое состояние. Стабильность в игре. Нам этого не хватало два года назад, в прошлом сезоне. И она из-за более широкой обойме и пяти замен она есть. Если будем слушать дифирамбы, станем мягкотелыми. Прибавить в чем-то? У нас молодая команда - резерв для роста серьезный. В каждой игре надо становиться лучше. В каждой тренировке", - цитирует специалиста "СЭ".

Завтра, 29 октября, ЦСКА в Москве проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо". Начало игры - в 20:55 (мск).

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