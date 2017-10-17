Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Базелем"

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Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Базелем"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Базеля".

"Надо отметить командную организацию "Базеля". Возможно, Оберлин располагает неплохой скоростью. Особенно нравится Дзуффи, действующий в центре поля. Но командная структура важнее, чем отдельно взятые игроки. Она на первом плане в "Базеле". Мы понимаем, что победа в любой игре будет в плюс. На мой взгляд, итог группового этапа решается не в пятом туре, а в третьем и четвёртом. Поэтому двухматчевое противостояние с "Базелем" будет важным" - сказал Гончаренко.

Напомним, что матч ЦСКА - "Базель" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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