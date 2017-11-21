Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

"Футбол не всегда бывает логичен. "Бенфика" по потенциалу, по своему составу способна на большее, команда достаточно сильна. На бумаге португальцы занимают второе место, но предсказать результат заранее невозможно.

После тяжёлого матча в Базеле "Бенфика" поменяла схему. Любое изменение схемы должно быть направлено на атаку или оборону. Если в предыдущей вариации "Бенфика" острее атаковала, то теперь сосредоточена больше на обороне. Но лицо португальцев сохраняется - владение мячом, игра в атаке. Градус матча будет высоким. Более точно рассуждать на эту тему сможем только после матча" - сказал Гончаренко.

Напомним, что матч ЦСКА - "Бенфика" состоится в среду в 20:00 по московскому времени.

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