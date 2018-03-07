Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Лионом"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящую игру против "Лиона" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Видели как минимум пять последних игр "Лиона" в чемпионате, матчи против "Вильярреала". Думаю, команда достаточно сильна, у них есть ряд сильных футболистов в составе. Это противостояние будет достаточно интересным. Для тренера не совсем правильно оценивать соперника по результату. Важно оценивать, как они атакуют и защищаются, как используют стандартные положения. А результат… Все знают, что проиграть можно и при хорошей игре.

На такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Очень важно, чтобы поле по качеству не стало хуже, я пока не видел его состояние - надеюсь, всё в порядке. Думаю, что у любого повреждения есть комплекс причин, а не мороз или усталость. Мы реагируем на мороз, сокращая разминку. Не думаю, что завтра будут какие-то проблемы с погодой" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

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