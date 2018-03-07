Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Лионом"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящую игру против "Лиона" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
"Видели как минимум пять последних игр "Лиона" в чемпионате, матчи против "Вильярреала". Думаю, команда достаточно сильна, у них есть ряд сильных футболистов в составе. Это противостояние будет достаточно интересным. Для тренера не совсем правильно оценивать соперника по результату. Важно оценивать, как они атакуют и защищаются, как используют стандартные положения. А результат… Все знают, что проиграть можно и при хорошей игре.
На такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Очень важно, чтобы поле по качеству не стало хуже, я пока не видел его состояние - надеюсь, всё в порядке. Думаю, что у любого повреждения есть комплекс причин, а не мороз или усталость. Мы реагируем на мороз, сокращая разминку. Не думаю, что завтра будут какие-то проблемы с погодой" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
Читайте также: Дзагоев: "ЦСКА может пройти "Лион". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" сразится с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
-
Вперед за новыми подвигами: "Локомотив" в гостях у "Атлетико"
-
Первый бой армейцев со "львами": ЦСКА принимает "Лион"
-
Испытание для киевлян: "Динамо" навестит негостеприимный "Лацио"
-
"Базель" прерывает беспроигрышную домашнюю серию "Манчестер Сити", но пропускает англичан в четвертьфинал
Лента новостей
-
Мартиаль принял решение по своему будущему
-
У сборной Австралии появился новый главный тренер
-
Почеттино: "Мы заслуживали большего в противостоянии с "Ювентусом"
-
"Интер" нацелился на хавбека ПСЖ
-
Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Чемпионов
-
Слуцкий назвал лучших российских защитников
-
Дембеле отказал ПСЖ ради "Барселоны"
-
Аллегри: "По итогам двух матчей с "Тоттенхэмом", наш проход дальше был заслуженным"
-
Вальверде прокомментировал победу "Реала" над ПСЖ
-
Делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори
-
Два итальянских гранда поборются за Ковачича
-
"Милан" оповестил "Наполи" о подписании Рейны
-
"Барселона" теряет Суареса
-
Летом ПСЖ будет готов расстаться с тремя своими ведущими игроками
-
Касильяс может перебраться в АПЛ
-
Дмитрий Черышев: "Манчини - выдающийся тренер, но проблемы "Зенита" - налицо"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
ПСЖ может сменить спортивного директора
-
Кьеллини назвал причину поражения "Тоттенхэма"
-
Кирьяков оценил шансы Фернандеша и братьев Миранчуков заиграть в "Атлетико"