Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Наша задача - ввязаться в бой и помнить, что можно перевернуть любую игру с любым соперником. В любом матче есть шансы, мы попробуем ими воспользоваться" - цитирует Гончаренко официальный твиттер армейцев.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Ромеро выйдет в стартовом составе "МЮ" в матче с ЦСКА. | http://soccernews.ru