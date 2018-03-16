Гончаренко поделился ожиданиями от матчей с "Арсеналом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о противостоянии с лондонским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы.
"Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", теперь встретимся с "Арсеналом". Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждём полные трибуны. На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был "Атлетико". Выпал "Арсенал" - тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.
Стиль Арсена Венгера известен - это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. Наша основная задача - подойти в хорошем состоянии к этим матчам" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.
Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Испытание лидером и чемпионом: "Ювентус" едет в гости к СПАЛ
-
В погоне за конкурентами: "Краснодар" против "Уфы"
-
Четвертьфинал Кубка Англии: "Манчестер Юнайтед" в родных стенах принимает "Брайтон"
-
Результативность обеспечена: "Ливерпуль" сразится с "Уотфордом"
-
Бердыев против Карреры: "Рубин" в центральном матче тура принимает "Спартак"
Лента новостей
-
Де Росси прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками
-
Моуринью: "Если "МЮ" не может тратить столько, сколько и конкуренты, то мы не сможем соревноваться на равных"
-
Инфантино: "Я совершенно не переживаю по поводу политической ситуации с Россией"
-
Батшуайи: "Бундеслига - одна из лучших лиг в мире"
-
Женезио доработает с "Лионом" до конца сезона
-
На тренировку "Галатасарая" пришло 28 тысяч болельщиков
-
Испытание лидером и чемпионом: "Ювентус" едет в гости к СПАЛ
-
Польша примет молодежный ЧМ в 2019 году
-
"Валенсия" теряет Коклена до конца сезона
-
Гайтан потерял сознание во время матча чемпионата Китая
-
В погоне за конкурентами: "Краснодар" против "Уфы"
-
Четвертьфинал Кубка Англии: "Манчестер Юнайтед" в родных стенах принимает "Брайтон"
-
Результативность обеспечена: "Ливерпуль" сразится с "Уотфордом"
-
Левандовски согласился перейти в "Реал"
-
Бердыев против Карреры: "Рубин" в центральном матче тура принимает "Спартак"
-
Вернблум высказался против внедрения системы видеоповторов
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бразильского форварда
-
"Витория Сетубал" и "Портимоненсе" сильнейшего не выявили
-
Страны Евросоюза не будут бойкотировать ЧМ-2018