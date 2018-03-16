Гончаренко поделился ожиданиями от матчей с "Арсеналом"

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Гончаренко поделился ожиданиями от матчей с "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о противостоянии с лондонским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы.

"Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", теперь встретимся с "Арсеналом". Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждём полные трибуны. На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был "Атлетико". Выпал "Арсенал" - тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.

Стиль Арсена Венгера известен - это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. Наша основная задача - подойти в хорошем состоянии к этим матчам" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве. | http://soccernews.ru

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