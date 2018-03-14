Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча с "Лионом"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом".

"Ситуация для нас простая - мы должны забить гол, чтобы выровнять положение. Мы будем стремиться это сделать. А дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Можно забить в начале, середине или конце. Можно поспешить. Но мы должны быть готовы к любому игровому сценарию", - цитирует наставника армейцев Чемпионат.

Напомним, бывший игрок ЦСКА может попасть в тюрьму.