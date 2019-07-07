Гончаренко поделился впечатлениями от встречи с болельщиками ЦСКА

Теги цска москвавиктор гончаренко

Гончаренко поделился впечатлениями от встречи с болельщиками ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что думает о встрече с фанатами красно-синих. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Спасибо болельщикам, что старались поддерживать нас на каждом матче, ездили на выезды. Когда ты работаешь в таком большом клубе, неуместно обсуждать задачи.
Какие бы трудности не были, мы должны продолжать развиваться, стараться выигрывать. Мы должны играть только на победу и выигрывать все турниры в такой атмосфере" - сказал Гончаренко.

В сезоне-2019/20 ЦСКА занял 4 место в РПЛ. Команда выступит в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

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