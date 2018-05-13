Гончаренко подтвердил уход из ЦСКА Вернблума и Миланова

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Гончаренко подтвердил уход из ЦСКА Вернблума и Миланова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что клуб действительно покинут полузащитники Понтус Вернблум и Георгий Миланов.

"Слова благодарности Понтусу. Это был наш двигатель, наша энергия. Он не давал спуску ни себе, ни сопернику. Это для нас потеря. Но мы понимаем, что тот костяк, который у нас был на протяжении многих лет... не то, что разваливается, просто многие сходят с дистанции. Уходит и Миланов.

С остальными мы будем продолжать переговоры. Как только мы с кем-нибудь заключим контракт, сразу объявим. Нам нужны свежие игроки, чтобы держаться на плаву. И выход в Лигу Чемпионов - большое подспорье. Будем активно заниматься трансферами", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

31-летний Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года, провел за клуб 210 матчей и забил 18 голов. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России.

26-летний Миланов выступал за ЦСКА с 2013 года, провел за клуб 126 матчей и забил 6 голов. Двукратный чемпион России, обладатель Суперкубка России.

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