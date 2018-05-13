Гончаренко подтвердил уход из ЦСКА Вернблума и Миланова
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что клуб действительно покинут полузащитники Понтус Вернблум и Георгий Миланов.
"Слова благодарности Понтусу. Это был наш двигатель, наша энергия. Он не давал спуску ни себе, ни сопернику. Это для нас потеря. Но мы понимаем, что тот костяк, который у нас был на протяжении многих лет... не то, что разваливается, просто многие сходят с дистанции. Уходит и Миланов.
С остальными мы будем продолжать переговоры. Как только мы с кем-нибудь заключим контракт, сразу объявим. Нам нужны свежие игроки, чтобы держаться на плаву. И выход в Лигу Чемпионов - большое подспорье. Будем активно заниматься трансферами", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.
31-летний Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года, провел за клуб 210 матчей и забил 18 голов. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России.
26-летний Миланов выступал за ЦСКА с 2013 года, провел за клуб 126 матчей и забил 6 голов. Двукратный чемпион России, обладатель Суперкубка России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13