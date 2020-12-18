Гончаренко подвёл итоги осенней части сезона для ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о выступлении своей команды в первой части сезона 2020/21.

"Неудачей это назвать нельзя. Да, мы какое-то время лидировали, хотели бы быть на первом месте, но надо понимать, что "Зенит" в данный момент более опытная команда. Несмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Все команды, которые играли в еврокубках, пережили серьёзный кризис. Это сказалось на наших результатах, у кого-то раньше, у кого-то позже. Когда попадаешь в кризис, нужно терять как можно меньше очков. К сожалению, мы потеряли многовато", - сказал Гончаренко.

ЦСКА набрал 37 очков в 19 турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 балла.

В Лиге Европы армейцы выступили провально, заняв последнее место в группе с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".

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