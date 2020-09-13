Гончаренко подвел итоги победного матча ЦСКА со "Спартаком"

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Гончаренко подвел итоги победного матча ЦСКА со "Спартаком"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победный матч команды со "Спартаком" (3:1) в рамках 7-го тура РПЛ.

"На первый взгляд был очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий.

Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранялось к концу матча. Когда начнутся еврокубки, нам будет сложнее. Зато теперь мы имеем в составе Эджуке. Он может зацепиться за любой мяч, атакует на высокой скорости", - цитирует тренера Sport24.

Благодаря победе ЦСКА, имея в активе 13 баллов, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками остался на второй позиции.

В следующем туре "армейцы" сыграют с "Уфой". Встреча состоится 20 сентября.

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