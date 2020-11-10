Гончаренко подвел итоги жеребьевки Кубка России

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Гончаренко подвел итоги жеребьевки Кубка России

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги жеребьевки Кубка России.

"Мы не должны забывать, что "СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовленны, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда "Химки" обыграли "Урал". Его команды играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь все возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию - знаем, что со "СКА-Хабаровск" будет нелегко.

Нет, об этом нельзя задумываться. Тем более мы надеемся выйти из группы Лиги Европы, и тогда на февраль добавятся игры плей-офф. Посмотрим, каким в итоге будет наш график в феврале, но возможно, что игра, наоборот, хорошо впишется в календарь и поможет лучше подготовиться к чемпионату", - цитирует Гончаренко официальный сайт "армейцев".

А еще: Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. "Динамо" - "Спартак" и другие пары| http://soccernews.ru
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