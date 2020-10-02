Гончаренко попросил ЦСКА купить полузащитника "Ростова"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет видеть в своей команде норвежского полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, сообщает Metaratings.

Впрочем, переход маловероятен, так как "армейцы" не планируют делать предложение по трансферу норвежца. К тому же, сам Норманн не собирается переходить в ЦСКА, так как в его планах переход в один из английских клубов. "Ростов" оценивает хавбека в 25 миллионов евро.

24-летний Норманн выступает за "Ростов" с 2019 года. Всего он провел за ростовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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