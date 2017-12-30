Гончаренко попросил Гинера приобрести в ЦСКА нового форварда

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко попросил президента своего клуба Евгения Гинера приобрести в команду нового форварда.

Однако случилось это в шуточном поздравлении армейского клуба своих болельщиков с Новым годом:

Напомним, Божович оценил шансы ЦСКА и "Црвены Звезды" на выход в 1/8 финала Лиги Европы. | soccernews.ru