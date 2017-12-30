Гончаренко попросил Гинера приобрести в ЦСКА нового форварда

Теги цска москвавиктор гончаренкоевгений гинер

Гончаренко попросил Гинера приобрести в ЦСКА нового форвардаГлавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко попросил президента своего клуба Евгения Гинера приобрести в команду нового форварда.

Однако случилось это в шуточном поздравлении армейского клуба своих болельщиков с Новым годом:

Напомним, Божович оценил шансы ЦСКА и "Црвены Звезды" на выход в 1/8 финала Лиги Европы. | soccernews.ru

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