Гончаренко потроллил Газизова за работу в "Спартаке"

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко пошутил о генеральном директоре "Спартака" Шамиле Газизове.

"Он был нормальным парнем, пока не пошёл в "Спартак". Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся, это уже дерби-противостояние. Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со "Спартаком", мне непременно надо выиграть, назло Газизову, в том числе", - сказал Гончаренко.

Напомним, что белорусский тренер знаком с Газизовым по совместной работе в "Уфе".

ЦСКА завершил первый круг РПЛ на первом месте, "Спартак" идёт третьим, отставая от лидера на 3 очка.

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