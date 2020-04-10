Гончаренко поздравил Бистровича с 22-летием
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в своем инстаграме поздравил полузащитника команды Кристияна Бистровича с днем рождения.
9 апреля футболисту исполнилось 22 года.
"С днем рождения, Кристиян", - подписал фото тренер.
В нынешнем сезоне Бистрович провел 30 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал три результативные передачи.
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