Гончаренко поздравил Бистровича с 22-летием

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в своем инстаграме поздравил полузащитника команды Кристияна Бистровича с днем рождения.

9 апреля футболисту исполнилось 22 года.

"С днем рождения, Кристиян", - подписал фото тренер.

В нынешнем сезоне Бистрович провел 30 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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