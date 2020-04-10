Гончаренко поздравил Бистровича с 22-летием

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Гончаренко поздравил Бистровича с 22-летием

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в своем инстаграме поздравил полузащитника команды Кристияна Бистровича с днем рождения.

9 апреля футболисту исполнилось 22 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днём рождения, @kristijan.bistrovic #сднемрождения

Публикация от Виктор Гончаренко (@goncharenko_offlcial)

"С днем рождения, Кристиян", - подписал фото тренер.

В нынешнем сезоне Бистрович провел 30 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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