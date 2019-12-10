Гончаренко пожаловался на использование системы VAR в РПЛ

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Гончаренко пожаловался на использование системы VAR в РПЛ

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал, что внедрение системы VAR не помогло арбитрам избежать ошибок, из-за чего армейцы уже потеряли много очков.

"Когда появился VAR, должна быть другая оценка судейства. Оценка может быть субъективной, но возьмём три последние матча на выезде: в Питере - удаление, в Сочи и Краснодаре - пенальти. Эти моменты сыграли против нас. В каждом из этих эпизодов красной и пенальти не было", - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА победил "Сочи" со счётом 3:2, а с "Зенитом" и "Краснодаром" сыграл вничью 1:1.

По итогам 19 туров столичная команда занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Гончаренко ругался матом при разговоре с арбитрами матча с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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