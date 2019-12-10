Гончаренко пожаловался на использование системы VAR в РПЛ
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал, что внедрение системы VAR не помогло арбитрам избежать ошибок, из-за чего армейцы уже потеряли много очков.
"Когда появился VAR, должна быть другая оценка судейства. Оценка может быть субъективной, но возьмём три последние матча на выезде: в Питере - удаление, в Сочи и Краснодаре - пенальти. Эти моменты сыграли против нас. В каждом из этих эпизодов красной и пенальти не было", - сказал Гончаренко.
Напомним, что ЦСКА победил "Сочи" со счётом 3:2, а с "Зенитом" и "Краснодаром" сыграл вничью 1:1.
По итогам 19 туров столичная команда занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Гончаренко ругался матом при разговоре с арбитрами матча с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15