Гончаренко предложил назначить тренером вратарей ЦСКА белорусского специалиста. Акинфеев не согласен

До сих пор нет точной информации, кто станет новым тренером вратарей ЦСКА.

По информации "СЭ", наставник москвичей Виктор Гончаренко предлагает на эту должность белорусского специалиста. Однако, основной голкипер команды Игорь Акинфеев выступил против.

Как сообщалось ранее, капитану не очень понравился уход Сергея Овчинникова, с которым клуб не стал продлевать соглашение.



ЦСКА ушел на перерыв в РПЛ, занимая вторую строчку в турнирной таблице. В активе команды 37 очков после 19 матчей. Отставание от идущего первым "Зенита" - 4 очка.