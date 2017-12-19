Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии в седьмой раз



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим наставником Белоруссии в 2017 году, сообщает Прессбол.

По сведениям издания, специалист занял первое место по результатам голосования и набрал 231 очко. Вторым стал наставник БАТЭ Александр Ермакович (32), третье место у рулевого "Динамо-Брест" Владимира Журавеля (31).

Стоит отметить, что 40-летний Гончаренко получает эту награду в седьмой раз в карьере.

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