Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назван лучшим тренером РПЛ в октябре.
В голосовании участвовали эксперты Лиги, "Матч Премьер" и болельщики. Все проголосовали на белорусского специалиста.
Напомним, в октябре ЦСКА дважды одержал победу и вышел в лидеры РПЛ. С 28 баллами "армейцы" расположились на 1 месте в турнирной таблице.
А еще: ЦСКА отправился в Голландию на матч Лиги Европы с "Фейеноордом"| http://soccernews.ru
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