Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назван лучшим тренером РПЛ в октябре.

В голосовании участвовали эксперты Лиги, "Матч Премьер" и болельщики. Все проголосовали на белорусского специалиста.

Напомним, в октябре ЦСКА дважды одержал победу и вышел в лидеры РПЛ. С 28 баллами "армейцы" расположились на 1 месте в турнирной таблице.

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