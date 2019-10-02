Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

Российская Премьер-лига назвала лучшего тренера турнира по итогам сентября.

Награду получил наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко.

Также на звание лучшего тренера в прошлом месяце претендовали Юрий Сёмин ("Локомотив"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Александр Точилин ("Сочи") и Владимир Федотов ("Оренбург").

В сентябре армейцы под руководством Гончаренко одержали 4 победы в РПЛ, обыграв "Арсенал" (2:1), "Тамбов" (2:0), "Краснодар" (3:2) и "Урал" (3:0).

Не пропустите: РПЛ назвала лучший гол турнира в сентябре. | http://soccernews.ru