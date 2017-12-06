Гончаренко: "Пробовали навязать свою игру "МЮ" и моментами это получалось"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Пробовали навязать свою игру и моментами это получалось. К сожалению, то, о чем просили после первого тайма - не садиться низко, так как у "Манчестера" есть мастера, которые опасны перед штрафной, выполнить не удалось. Как только мы сели, так и начались проблемы. Но считаю, что второй тайм очень хорошо провели. При определенном раскладе могли зацепиться за ничью. Однако когда играешь против топ-клуба в любой момент нужно ждать атак. Сыграть на ноль - очень сложно. Тем не менее, доволен командой", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

После этого матча ЦСКА занял третье место в группе и теперь будет играть в Лиге Европы.

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