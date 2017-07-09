Гончаренко: "Проделанная работа внушает оптимизм"
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги австрийских сборов для своей команды.
"Думаю, что мы очень хорошо поработали. Да, это не то же самое, что на зимних сборах, но мы поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм", - приводит слова наставника армейцев СЭ.
Напомним, сегодня ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром". | soccernews.ru
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